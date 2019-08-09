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Форвард сборной России Боломбой дисквалифицирован после провокации венесуэльца

Форвард сборной России Боломбой дисквалифицирован после провокации венесуэльца
Баскетбол / Сборные 0

Центровой сборной России Джоэл Боломбой был удалён в первом матче товарищеского турнира, который в эти дни проходит в итальянской Вероне.

Эпизод с удалением игрока ЦСКА случился в концовке матча, когда подопечные Сергея Базаревича уверенно вели в счёте (+14), а играть оставалось менее двух минут. Защитник Грегори Варгас прессинговал Михаила Кулагина и столкнулся с Боломбоем, когда последний ставил заслон в своей зоне.

После столкновения оба баскетболиста оказались на паркете, россиянин оттолкнул оппонента. В результате на площадке началась массовая потасовка, в которой в одном месте оказались не только все 10 игроков, но и арбитры.

В результате инцидента дисквалифицирующими фолами были наказаны Варгас и Боломбой. Сборная России, несмотря на инцидент, уверенно довела дело до итоговой победы (69:54).

Сегодня, 10 августа, россияне встретятся с хозяевами турнира — сборной Италией. Начало матча в 21:30 мск. Участие Боломбоя находится под вопросом.

Видео эпизода можно посмотреть на странице журналиста «Чемпионата» Игоря Брагина в «Твиттере».

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