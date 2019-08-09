Бывший центровой НБА двукратный участник Матча всех звёзд 32-летний Рой Хибберт вошёл в тренерский штаб «Филадельфии Сиксерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Хибберт будет отвечать за работу по развитию игроков.

Баскетболист провёл девять сезонов в НБА в качестве игрока. За это время он сменил четыре команды, защищая цвета «Индианы Пэйсерс», «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». В регулярных чемпионатах он принял участие в 662 встречах, набирая в них 10,0 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 1,3 подбора.

Добавим, последний сезон в качестве игрока Хибберт провёл в 2017 году.