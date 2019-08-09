Я. Адетокунбо провёл первый матч за сборную Греции в 2019 году

Сегодня, 9 августа, национальная сборная Греции по баскетболу провела товарищеский матч с командой Венгрии. Эллины сумели одержать уверенную победу — 83:59. Главным творцом этого успеха стал форвард «Милуоки Бакс», MVP НБА сезона-2018/19 Яннис Адетокунбо. За 21 минуту на паркете он успел набрать 19 очков и собрать 8 подборов. Таким образом, он стал самым результативным игроком в составе команды. Яннис провёл первую встречу за сборную Греции в нынешнем году.

Отметим, он станет первым действующим MVP НБА в истории, кто сыграет на первенстве мира.

«Дело не только в набранных им очках. Он успевал везде: подборы, оборона, блок-шоты. Он умеет делать всё», — приводит послематчевый комментарий тренера сборной Греции Eurohoops.