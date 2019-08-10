Сборная США назвала список игроков, которые претендуют на поездку на Кубок мира

Сборная США объявила имена 17 баскетболистов, которые претендуют на поездку на чемпионат мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола США. В расширенный список вошли 13 игроков основной команды и четверо резервистов:



Харрисон Барнс («Сакраменто Кингс»), Марвин Бэгли («Сакраменто Кингс»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Де’Аарон Фокс («Сакарменто Кингс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Кайл Лаури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Пи Джей Такер («Хьюстон Рокетс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).