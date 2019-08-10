Стивенс доволен центровыми «Бостона»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс отметил, что ему нравится, с какими центровыми подписал контракты клуб в нынешнее межсезонье. По словам специалиста, это добавило команде универсальности в действиях.



В нынешнее межсезонье состав «Бостон Селтикс» покинул Эл Хорфорд, однако клуб подписал контракты с центровыми Энесом Кантером, Венсаном Пуарье и Даниэлем Тайсом.



«Эти парни дают нам уникальный уровень по универсальности действий. Можем полагаться на каждого из них. Это интересные ребята. Раньше за нас выступал Эл Хорфорд, который большую часть времени играл на дуге. Сейчас же мы можем задействовать своих парней в любых возможных ситуациях», — приводит слова Брэда Стивенса NBC Sports.