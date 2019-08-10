Чалмерс надеется вернуться в НБА

Бывший разыгрывающий защитник «Майами Хит» и «Мемфис Гриззлиз», двукратный чемпион НБА 33-летний Марио Чалмерс надеется возобновить карьеру в НБА.
«Просто рад играть в баскетбол. Но мне бы хотелось вернуться в НБА. В детстве всегда мечтаешь попасть в эту лигу. Всегда говорил себе, что хочу как минимум провести 10-11 сезонов в НБА. Сейчас на моём счету их девять. Так что я определённо хочу вернуться на два или три года. Если не подвернётся ничего лучше, то хотя бы на один», — приводит слова Чалмерса Miami Herald.
Минувший сезон стал для Чалмерса дебютным в Европе. Американец помог завоевать трофей Лиги чемпионов ФИБА «Виртус Болонье».
В регулярных чемпионатах НБА Чалмерс принял участие в 646 матчах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,5 перехвата.
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