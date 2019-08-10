В Канаде баскетболист свалил счётчик времени, вколотив слэм-данк

В матче Канадской Элитной баскетбольной лиги между командами «Хани Баджерс» и «Найтхоукс» произошёл забавный эпизод. Форвард «Баджерс» Сэмпсон Картер, получив передачу от партнёра по команде, вколотил в кольцо соперников слэм-данк. Однако своим весом баскетболист настолько потянул вниз конструкцию баскетбольной стойки, что с неё свалился счётчик времени, упав прямо на паркет. К счастью, техника не разбилась и никто из присутствующих на паркете и в зале не пострадал.

Эпизод случился менее чем за минуту до завершения встречи. Видео соответствующего курьёза можно увидеть на странице CBC Sports в «Твиттере».

Канадская элитная баскетбольная лига была основана в 2018 году. На данный момент в чемпионате выступает лишь шесть коллективов.