Базаревич: у сборной России столько травмированных, это какой-то кошмар

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы подопечных в товарищеском матче с Сенегалом, а также посетовал на большое число травмированных.
«Мы столкнулись с необычной африканской командой. Не знаю, насколько они готовы, но у них такой размер огромный. Было полезно сыграть с Сенегалом в преддверии встречи с Нигерией на Кубке мира. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них более качественные, но это что-то похожее.
Победа над Италией на последних секундах прибавила нам уверенности, и с Сенегалом мы действовали более слаженно. Молодые игроки опять себя проявили, делали то, что нужно. Конечно, были какие-то ошибки, свойственные молодости. Но мне нравится, что ребят поддерживают ветераны, которые видят их самоотдачу. Молодые потому и раскрываются неплохо, что у них качественные партнёры, которые им помогают.
Карасёв? Ему наступили на ногу, он дёрнул сухожилие большого пальца. Надеюсь, всё обойдётся. Очень. А то у нас столько травмированных, это какой-то кошмар", — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.
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