Харден на Багамах встретил бедную семью и пожертвовал ей $ 10 тыс
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в эти дни отдыхает на Багамских островах. В ходе одной из прогулок на мотоциклах Джеймс встретил у пристани бедную многодетную семью. Узнав, что мать пытается прокормить детей с помощью рыбалки, Харден решил пожертвовать семье $ 10 тыс. долларов, сообщает Fadeaway World.
Видео эпизода общения Хардена с малоимущей семьёй можно посмотреть на странице Bleacher Report в «Твиттере».
Отметим, что Харден не впервые делает добровольные крупные пожертвования. В 2017 году он выделил $ 1 млн. на ликвидацию последствий урагана «Харви». Тогда стихийное бедствие постигло штат Техас. Также он выделял средства Южному Техасскому университету. В 2017 году он выделил учебному заведению $ 100 тыс.
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