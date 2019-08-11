Харден на Багамах встретил бедную семью и пожертвовал ей $ 10 тыс

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в эти дни отдыхает на Багамских островах. В ходе одной из прогулок на мотоциклах Джеймс встретил у пристани бедную многодетную семью. Узнав, что мать пытается прокормить детей с помощью рыбалки, Харден решил пожертвовать семье $ 10 тыс. долларов, сообщает Fadeaway World.

Видео эпизода общения Хардена с малоимущей семьёй можно посмотреть на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Отметим, что Харден не впервые делает добровольные крупные пожертвования. В 2017 году он выделил $ 1 млн. на ликвидацию последствий урагана «Харви». Тогда стихийное бедствие постигло штат Техас. Также он выделял средства Южному Техасскому университету. В 2017 году он выделил учебному заведению $ 100 тыс.