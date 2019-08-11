У Теодосича диагностирован плантарный фасциит

Сегодня, 11 августа, стало известно, что разыгрывающий защитник сборной Сербии Милош Теодосич не поможет своей национальной команде на первенстве мира. Баскетболист уже в первой четверти товарищеского поединка с Литвой почувствовал дискомфорт в ноге и вынужден был отказаться от продолжения встречи.
Серб сразу же отправился в больницу. Там стало ясно, что он не успеет восстановиться к чемпионату мира. Теперь же пресс-служба Сербской федерации баскетбола выпустила официальный релиз, уточнив информацию о повреждении Теодосича.
«Это ещё один плантарный фасциит. Мы приступили к интенсивной терапии и завершим её через несколько дней. Посмотрим, как будет реагировать нога. После мы проведём ещё один контрольный осмотр и тогда узнаем, сколько времени уйдёт у Милоша на восстановление», — сказал врач сборной Сербии Драган Радованович.
Выступая в НБА, Теодосич уже сталкивался с плантарным фасциитом и тогда пропустил немалую часть.
- 11 августа 2019
-
16:48
-
15:50
-
14:29
-
13:31
-
12:33
-
11:47
-
10:25
-
09:34
-
00:32
- 10 августа 2019
-
23:51
-
22:32
-
21:05
-
20:52
-
19:47
-
18:28
-
17:24
-
16:54
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:36
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02