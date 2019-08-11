У Теодосича диагностирован плантарный фасциит

Сегодня, 11 августа, стало известно, что разыгрывающий защитник сборной Сербии Милош Теодосич не поможет своей национальной команде на первенстве мира. Баскетболист уже в первой четверти товарищеского поединка с Литвой почувствовал дискомфорт в ноге и вынужден был отказаться от продолжения встречи.

Серб сразу же отправился в больницу. Там стало ясно, что он не успеет восстановиться к чемпионату мира. Теперь же пресс-служба Сербской федерации баскетбола выпустила официальный релиз, уточнив информацию о повреждении Теодосича.

«Это ещё один плантарный фасциит. Мы приступили к интенсивной терапии и завершим её через несколько дней. Посмотрим, как будет реагировать нога. После мы проведём ещё один контрольный осмотр и тогда узнаем, сколько времени уйдёт у Милоша на восстановление», — сказал врач сборной Сербии Драган Радованович.

Выступая в НБА, Теодосич уже сталкивался с плантарным фасциитом и тогда пропустил немалую часть.