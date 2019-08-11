Одну из улиц Сиэттла назвали в честь Уилкенса
Мэр Сиэтла Дженни Дуркан сообщила, что одна из улиц города будет носить имя бывшего игрока и тренера «Сиэтл Суперсоникс» Ленни Уилкенса. Новая улица Lenny Wilkens Way будет расположена недалеко от арены Key Arena, сообщает The Seattle Times.
Уилкенс выступал за «Сиэтл» с 1968 по 1972 годы. Трижды он становился участником Матча всех звёзд. В среднем игрок набирал 19,5 очка, 9,0 передачи и 5,0 подбора.
После завершения карьеры Уилкенс стал тренером «Сиэтла». Команду он возглавлял в течение 11 лет. Под руководством Уилкенса «Сиэтл» единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА.
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