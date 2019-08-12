Воронцевич: идёт хорошая подготовка к ЧМ-2019, сборная прибавляет от игры к игре
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич прокомментировал победу в товарищеском матче с Сенегалом (73:56).
«Идёт хорошая подготовка к ЧМ-2019, мы прибавляем от игры к игре, начинаем лучше чувствовать друг друга. Все три матча были физически сложные, вязкие, временами грязные. Но мы выстояли, бились друг за друга. Понятно, что ещё совершаем много ошибок. На данном этапе — это нормально. Ведь помимо набора физической формы мы много работаем над тактикой. Некоторые ребята получили микротравмы (Александр Платунов, Сергей Карасёв). Дай бог, чтобы они поскорее оправились от них», — приводят слова Воронцевича «Известия».
Российская команда одержала победу во всех матчах турнира в Вероне и стала его победителем.
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