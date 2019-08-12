Новый сезон НБА стартует 22 октября

Национальная баскетбольная ассоциация представила календарь на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба лиги. Регулярный чемпиона НБА стартует 22 октября двумя матчами — действующий чемпион лиги «Торонто Рэпторс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а в Лос-Анджелесе пройдёт противостояние двух команд «города ангелов» — «Лейкерс» сыграет с «Клипперс».



В следующие три дня так же пройдут заметные игры — «Филадельфия» – «Бостон» и «Портленд» – «Денвер» сыграют 23 октября, «Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 24 октября, «Нью-Орлеан» – «Даллас» и «Лейкерс» – «Юта» — 25 октября.



Посмотреть сообщение можно в «твиттере» Национальной баскетбольной ассоциации.