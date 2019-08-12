В матче женской НБА произошла потасовка

Во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации между «Финиксом» и «Далласом» возникла потасовка. Причиной стычки стала жёсткая борьба между центровой «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер и форвардом «Даллас Уингс» Кристин Анигве.



Грайнер практически начала драку с соперницей, но Анигве решила убежать. Грайнер побежала за Кристин, однако судьи в центре площадки смогли остановить спортсменку. Во время происходящего на Бриттни набросилась Кайла Торнтон.



Судьи разбирали потасовку на протяжении десяти минут и приняли решение удалить Грайнер, Дайану Таурази и Брианн Джэньюэри из «Меркьюри». В составе «Далласа» были удалены Анигве, Торнтон и Каела Дэвиса. Примечательно, что Таурази была удалена за то, что покинула зону для запасных.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале ESPN.