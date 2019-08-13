Кулагин не поможет сборной России на Кубке мира в Китае

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Дмитрий Кулагин не сможет помочь национальной команде на предстоящем Кубке мира, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Причиной стало отслоение сетчатки, которое было выявлено врачами на обследовании.



Три недели назад обследование перед началом сбора национальной команды выявило у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложного медицинского вмешательства. После процедур по лазерному прижиганию сетчатки Дмитрию необходимо восстановление, продолжительность которого не позволит ему сыграть в Китае.



Ранее стало известно, что защитник Алексей Швед так же не сможет принять участие в мировом первенстве из-за травмы голеностопа.

Швед пропустит Кубок мира—2019 из-за травмы голеностопа