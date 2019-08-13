Тараканов: будь я молодым игроком, мне было бы не комфортно играть со Шведом

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов признался, что для него стала неожиданностью новость о том, что Алексей Швед не сможет принять участие в Кубке мира.
«Конечно, для меня это неожиданность. Я не склонен думать, что Швед хотел сачкануть и что это целенаправленное действие. Это чемпионат мира. Надеюсь, что это не так. У меня нет никаких причин не доверять его состоянию. С другой стороны, Швед — настолько яркий игрок, что он подминает под себя всю тренерскую тактику. Лично мне, если бы я был сегодня молодым крайним нападающим, очень не нравилось бы играть рядом с Алексеем Шведом. Дружить с ним да, но играть с ним было бы личной катастрофой для меня.
Он подавляет, он забирает мяч, инициативу так, что остальным игрокам остаётся стоять в углу и смотреть, что сотворит Швед. С точки зрения инициативного игрока, это не всегда приятно", — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Барышевым.
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