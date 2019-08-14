Баркли уверен, что «Филадельфия» выиграет Восточную конференцию
Член Зала славы НБА и телеэксперт Чарльз Баркли назвал главного фаворита в Восточной конференции в новом сезоне. По мнению Баркли, победу в конференции одержит «Филадельфия Сиксерс». За этот клуб он выступал на протяжении восьми сезонов.
«В Восточной конференции ожидаю состязание двух команд — «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Очень жду их очную встречу, но я гарантирую, что на востоке победу одержит «Филадельфия», — цитирует Баркли Clutch Points.
Новый чемпионат НБА стартует 22 октября. «Филадельфия» 23 октября сыграет с «Бостон Селтикс», а «Милуоки Бакс» 24 октября встретится с «Хьюстон Рокетс».
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