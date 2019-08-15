Бертанс: могу сказать Куртинайтису только спасибо, он изменил мою карьеру

Латвийский защитник Дайрис Бертанс рассказал о причинах перехода в подмосковные «Химки».

«Почему выбрал подмосковный клуб? Здесь сразу несколько причин. Во-первых, в «Химках» мне обещали, что у нас будет состав, способный бороться за титулы. Сейчас можно сказать, что это обещание выполнено сполна. Во-вторых, я уже работал с Римасом и хорошо знаю требования этого тренера. Наконец, в-третьих, я хотел поиграть и пожить в Москве. Это отличный город, который находится очень близко к моей родной стране.

Готов ли выступать на позиции разыгрывающего? Готов. Римас был первым тренером, который поставил меня на позицию первого номера. Это было достаточно давно в ВЭФе, и за это могу сказать ему только спасибо. Он сделал из меня универсала, и в будущем мне это очень помогло.

Является ли Куртинайтис особенным тренером для меня? Да, он изменил мою карьеру», — приводят слова Бертанса «Известия».

В минувшем сезоне Бертанс выступал за «Олимпию Милан», после чего перешёл в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».