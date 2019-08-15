Сборная США на тренировке дважды уступила команде из игроков G-лиги

Сборная США по баскетболу продолжает подготовку к Кубку мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. На очередной тренировке американская сборная потерпела два поражения от команд, составленных из игроков G-лиги и неамериканских лиг, сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик.

По данным источника, в первой двухсторонке, длившейся лишь 10 минут, американская сборная уступила в три очка. Во втором матче команда из G-лиги победила с разницей в 19 очков.

В состав национальной команды США отказались приехать практически все лидеры. Некоторые сослались на травмы, другие решили подготовиться к новому сезону.

Теперь сборная США завтра, 16 августа, проведёт товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку мира. Американцы сыграют со сборной Испании.