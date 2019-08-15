У Казинса диагностировали разрыв крестообразной связки

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере». Казинс получил травму во время тренировки команды в Лас-Вегасе.



Минувший сезон Казинс провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и добрался с командой до финала плей-офф. В межсезонье Казинс договорился о подписании однолетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на правах свободного агента.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.