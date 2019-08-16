«Автодор» отказался от услуг Саддлера

Руководство саратовского «Автодора» рассталось с защитником сборной Беларуси Девоном Саддлером, сообщает Sportando. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Интересно, что Девон не успел провести за саратовскую команду ни одного официального матча. Контракт с ним был подписан в мае 2019 года, когда «Автодор» уже завершил сезон в Единой лиге ВТБ. О причинах прекращения работы с игроком не сообщается.

В минувшем чемпионате Саддлер защищал цвета «Цмоки-Минск». В матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Саддлер в среднем набирал 15,3 очка. Также он делал 4,7 передачи, 3,0 подбора и 0,7 перехвата. В общей сложности он принял участие в 22 матчах Единой лиги ВТБ.

С февраля 2018 года Девон выступает за сборную Беларуси. В составе национальной команды он принял участие в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Саддлер был лидером команды, набирая по 16,0 очка в среднем за матч.