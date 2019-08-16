Астахов: сначала восприняли возвращение Йеребко в Европу как шутку

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал подписание контракта с Юнасом Йеребко.
«Когда у нас появилась информация, что Юнас рассматривает вариант с возвращением в Европу, мы с Римасом Куртинайтисом восприняли это как шутку. Но когда поняли, что Йеребко действительно может покинуть НБА, сразу же вступили в предметные переговоры. Они были непростыми и заняли более месяца. Игрок дал понять, что заинтересован в выступлении именно за наш клуб. Он был знаком с Куртинайтисом и знал, что у нас подбирается очень приличный состав. Это помогло подписать такого большого мастера.
Мы выждали время и в итоге добились своего. Подписанием Йеребко мы завершаем трансферную кампанию этим летом. В целом нам удалось подписать всех тех, кого мы хотели заполучить. Теперь осталось самое главное — сделать из нашего ростера команду, способную действовать, как единый механизм. Это уже работа Куртинайтиса и его тренерского штаба», — приводят слова Астахова «Известия».
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