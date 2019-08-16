Грин — о травме Казинса: у меня нет слов

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг Демаркуса Казинса, получившего разрыв крестообразных связок на тренировке. Ранее стало известно, что Казинс может пропустить из-за травмы весь предстоящий сезон.



«У меня разные цели на предстоящий сезон. Одна из вещей, на которые я рассчитывал, — это возвращение Демаркуса Казинса. Он должен был всех уничтожать на паркете, доказать, что он — отличный игрок, и получить то, что он заслуживает. У меня нет слов. Я тяжело переживаю произошедшее. Ещё на прошлой неделе я говорил Казинсу, что давно не видел его в такой форме и таким похудевшим», — приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.