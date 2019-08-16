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16-й номер драфта-2016 продолжит карьеру в Китае

16-й номер драфта-2016 продолжит карьеру в Китае
Баскетбол / НБА 0

23-летний тяжёлый форвард Гершон Ябуселе продолжит карьеру в чемпионате Китая. Баскетболист подпишет контракт с «Нанкин Цзянсу Манки Кингс», сообщает Sportando. Это будет для него не первый опыт выступлений в Поднебесной. В сезоне-2016/17 он защищал цвета «Шанхай Шаркс».

Ябуселе — 16-й номер драфта-2016. На ярмарке талантов он был выбран командой «Бостон Селтикс». Первое время он набирался опыта в Китае, а в 2017-м перебрался в США и присоединился к ростеру команды из Массачусетса. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 41 встрече, набирая в них 2,3 очка и собирая 1,3 подбора за 6,1 минуты в среднем.

В межсезонье он был отчислен из «Бостона». Интересно, что после Ябуселе на драфте-2016 были выбраны такие игроки, как Карис Леверт, Паскаль Сиакам и Малкольм Брогдон.

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