16-й номер драфта-2016 продолжит карьеру в Китае

23-летний тяжёлый форвард Гершон Ябуселе продолжит карьеру в чемпионате Китая. Баскетболист подпишет контракт с «Нанкин Цзянсу Манки Кингс», сообщает Sportando. Это будет для него не первый опыт выступлений в Поднебесной. В сезоне-2016/17 он защищал цвета «Шанхай Шаркс».

Ябуселе — 16-й номер драфта-2016. На ярмарке талантов он был выбран командой «Бостон Селтикс». Первое время он набирался опыта в Китае, а в 2017-м перебрался в США и присоединился к ростеру команды из Массачусетса. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 41 встрече, набирая в них 2,3 очка и собирая 1,3 подбора за 6,1 минуты в среднем.

В межсезонье он был отчислен из «Бостона». Интересно, что после Ябуселе на драфте-2016 были выбраны такие игроки, как Карис Леверт, Паскаль Сиакам и Малкольм Брогдон.