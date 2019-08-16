Такер — о травме Казинса: это душераздирающе

Форвард «Хьюстон Рокетс» и сборной США Пи Джей Такер поделился мыслями о тяжёлой травме центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, у которого диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

«Эта новость мне по-настоящему разбила сердце. Демаркус — отличный парень. Один из лучших центровых, с которым я когда-либо играл. Он невероятен. Видеть, как кто-то получает тяжёлую травму, борется за возвращение на паркет, возвращает форму, сбрасывает вес, делает всё необходимое, а затем травмируется снова, — это действительно душераздирающе», — приводит слова Такера Clutch Points.

Напомним, Демаркус Казинс пропустил большую часть минувшего регулярного чемпионата, восстанавливаясь после тяжелейшей травмы ахилла.