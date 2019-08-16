«Кливленд» подписал однолетний контракт с Дж. Мартином
Руководство «Кливленд Кавальерс» договорилось о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джарреллом Мартином, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано на один год и не будет гарантированным.
Мартин — 25-й номер драфта 2015 года. Тогда он был выбран командой «Мемфис Гриззлиз». За коллектив из Теннесси он провёл первые три года профессиональной карьеры. Минувший сезон провёл в составе «Орландо Мэджик». В регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 42 встречах (1 — в старте), набирая 2,7 очка и собирая 1,7 подбора за 7,8 минуты на паркете.
В регулярных чемпионатах на счету форварда 184 матча, в которых он набирал 5,4 очка и собирал 3,5 подбора.
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