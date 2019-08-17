Сборная США переиграла Испанию в товарищеском матче
Сборная США переиграла национальную команду Испании в товарищеском матче при подготовке к Кубку мира — 2019, который пройдёт в Китае. Американцы одержали победу со счётом 90:81.
Встреча с первой четверти началась под диктовку американской сборной, которая к первому перерыву повела в счёте с разницей в 11 очков. Второй игровой отрезок прошёл в более равной борьбе, но сильнее всё равно оказались американцы — к большому перерыву счёт на табло был 54:41.
Во второй половине встречи общая ситуация не изменилась — команды играли на равных, однако Испании не удалось сократить разрыв. Итоговый счёт встречи — 90:81 (31:20, 23:21, 17:17, 19:23).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 13 очков.
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