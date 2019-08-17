Бывший игрок «Химок» продолжит карьеру в Китае
Бывший форвард подмосковных «Химок» Марко Тодорович продолжит карьеру в Китае, сообщает Sportando. По информации источника, Тодорович подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Пайонирс».
В минувшем сезоне Тодорович выступал в чемпионате Испании в составе «Ховентуда».
Тодорович выступал в «Химках» с 2015 года. В составе «Химок» Тодорович провел три сезона и помог команде завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2017, 2018), а также выйти в плей-офф Евролиги (2018). В общей сложности в составе российского клуба он провел 106 матчей, его средние показатели в сезоне-2017/18 составили 2,7 очка, 2,1 подбора и 0,6 передачи. Летом 2018 года Тодорович покинул подмосковный клуб.
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