Бывший игрок «Химок» продолжит карьеру в Китае

Бывший форвард подмосковных «Химок» Марко Тодорович продолжит карьеру в Китае, сообщает Sportando. По информации источника, Тодорович подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Пайонирс».



В минувшем сезоне Тодорович выступал в чемпионате Испании в составе «Ховентуда».



Тодорович выступал в «Химках» с 2015 года. В составе «Химок» Тодорович провел три сезона и помог команде завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2017, 2018), а также выйти в плей-офф Евролиги (2018). В общей сложности в составе российского клуба он провел 106 матчей, его средние показатели в сезоне-2017/18 составили 2,7 очка, 2,1 подбора и 0,6 передачи. Летом 2018 года Тодорович покинул подмосковный клуб.