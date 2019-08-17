«Сан-Антонио» выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
«Сан-Антонио Спёрс» выведет из обращения 9-й игровой номер, под которым выступал французский баскетболист Тони Паркер, сообщает официальный сайт команды. Торжественная церемония вывода из обращения номера Паркера пройдёт 11 ноября 2019 года. Паркер станет десятым игроком в истории клуба, чей номер будет выведен из обращения.
Паркер объявил о завершении карьеры в июне 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате Паркер принял участие в 56 матчах, набирая 9,5 очка и совершая 3,7 передачи за 17,9 минуты игры. До перехода в «Шарлотт» француз провёл 17 сезонов в «Сан-Антонио» и завоевал с командой четыре титула, в 2007 году став самым ценным игроком финальной серии плей-офф и первым европейцем в истории НБА, получившим такую награду.
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