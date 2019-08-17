Тель-Авивский «Маккаби» объявил о подписании контракта с Дорси

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива объявило о подписании контракта с атакующим защитником Тайлером Дорси. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон, сообщает официальный сайт израильского клуба.
Дорси — 41-й номер драфта НБА 2017 года. Минувший сезон он провёл в составе «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате он принял участие в 21 матче, набирая в них 9,8 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем. Также он выступал в Лиге развития.
До «Мемфиса» Тайлер также защищал цвета «Атланты Хоукс». Всего в НБА на его счету 104 матча, в которых он набирал 6,7 очка и собирал 2,3 подбора.
Напомним, не так давно «Маккаби» объявил об ещё одном громком трансфере. Команда подписала контракт с экс-форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Омри Касспи.
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