Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сократился до 13 человек

Сборная США по баскетболу отправилась в Австралию, где проведёт две товарищеские встречи с представителями Зелёного континента. Они запланированы на 22 и 24 августа. После нескольких кадровых потерь команда Поповича вылетела в Австралию в составе тринадцати человек. Таким образом, для формирования окончательной заявки на турнир тренерскому штабу остаётся вычеркнуть из ростера одного человека.

На данный момент предварительный состав выглядит следующим образом:

Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).

Кроме травмированного Пи Джей Такера, из ростера выпали Марвин Бэгли и Д'Арон Фокс, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола США.