Барнс: сборная США мотивирована удержать золотой стандарт

Форвард сборной США по баскетболу Харрисон Барнс поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира, отметив, что в команде мотивированы сохранить звание действующих чемпионов.

«Мы должны продолжать прогрессировать. Должны становиться ближе как на паркете, так и вне его. Мы как никто мотивированы удержать золотой стандарт. Ту планку, которая была установлена другими командами, завоёвывавшими победы на чемпионате мира и Олимпийских играх. Это та цель, которую мы сейчас преследуем», — приводит слова Барнса Clutch Points.

Напомним, на первенство мира сборная США едет в значительно ослабленном составе. По различным причинам в расположение команды не прибыли почти все топ-звёзды НБА.

На стадии первого группового этапа команда США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.