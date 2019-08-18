Барнс: сборная США мотивирована удержать золотой стандарт

Форвард сборной США по баскетболу Харрисон Барнс поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира, отметив, что в команде мотивированы сохранить звание действующих чемпионов.
«Мы должны продолжать прогрессировать. Должны становиться ближе как на паркете, так и вне его. Мы как никто мотивированы удержать золотой стандарт. Ту планку, которая была установлена другими командами, завоёвывавшими победы на чемпионате мира и Олимпийских играх. Это та цель, которую мы сейчас преследуем», — приводит слова Барнса Clutch Points.
Напомним, на первенство мира сборная США едет в значительно ослабленном составе. По различным причинам в расположение команды не прибыли почти все топ-звёзды НБА.
На стадии первого группового этапа команда США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.
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