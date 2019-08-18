Соперник сборной России в преддверии ЧМ-2019 крупно уступил Франции

Сборная Аргентины по баскетболу, которой на стадии группового турнира чемпионата мира предстоит встреча с российской командой, провела очередную товарищескую встречу.
Соперниками южноамериканцев стала одна из лучших европейских сборных — Франция. Аргентинцы сумели навязать борьбу подопечным Колле в первой четверти и проиграли её с разницей лишь в одно очко — 20:21. Но уже во второй десятиминутке преимущество французов стало двузначным — 48:34. В дальнейшем они продолжали контролировать ход встречи и оформили победу с крупным счётом — 77:58.
Самым результативным в составе победителей стал Маттиас Лессорт, набравший 13 очков, ещё 11 баллов Франции принёс Нандо де Коло. У Аргентины лучшим стал ветеран команды Луис Скола, записавший в актив 16 очков.
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