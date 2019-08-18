Хезонья: не удивлюсь, если от участия в чемпионате мира откажется и Попович

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Марио Хезонья прокомментировал ситуацию с массовым отказом американских игроков от участия в чемпионате мира. По словам хорвата, он не удивится, если такое же решение примет даже наставник сборной США Грег Попович.

«Уже не удивлюсь, если от участия в чемпионате мира откажется даже Грег Попович», — написал Хезонья на своей странице в «Твиттере», сопроводив запись смеющимся эмодзи.

Напомним, по различным причинам сборной США на чемпионате мира не помогут Джеймс Харден, Кайл Лаури, Демар Дерозан, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Пи Джей Такер, Тобайас Харрис, Энтони Дэвис, Джей Джей Редик и ряд других исполнителей.

Добавим, что Хезонья в нынешнее межсезонье освобождён от обязательств в сборной, так как сборная Хорватии не сумела пробиться на чемпионат мира.