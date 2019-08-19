Моргунов: Кулагин должен был стать главным организатором игры сборной России

Чемпион Европы Никита Моргунов, занимающий должность главы департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола, поделился мнением о значении потери защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина для сборной России. Кулагин из-за отслоения сетчатки обоих глаз пропустит Кубок мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«Без Кулагина-старшего будет сложно. Он должен был быть не только главным организатором игры в отсутствие Хвостова, но и оплотом команды в защите. Тем не менее тренерский штаб сборной постарается справиться со всеми сложностями, которые обрушились на команду.
Сейчас в распоряжении Сергея Базаревича есть три молодых игрока, действующие на позиции первого-второго номера: Григорий Мотовилов, Александр Платунов и Андрей Сопин. Эти ребята пытаются использовать свой шанс и оправдать возложенные на них надежды. Другой вопрос, что забраться на вершину возможно, сложнее на ней удержаться. Поэтому сейчас для них наступает решающий момент, и хочется пожелать им успеха», — приводят слова Моргунова «Известия».
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