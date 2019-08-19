Бывший центровой «Зенита» продолжит карьеру в Китае

Бывший центровой «Зенита» Джален Рейнольдс продолжит карьеру в китайском клубе «Чжэцзян», сообщает Sportando. По данным источника, американский игрок уже подписал контракт с китайским клубом.

Рейнолдс выступал за «Зенит» на протяжении одного сезона. В Еврокубке центровой в 16 матчах набирал по 13,8 очка и 8,1 подбора в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету американца 29 игр, средняя статистика в которых – 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи.

«Зенит» по слухам решил расстаться с игроком из-за непредсказуемого поведения баскетболиста и проблем вне площадки.

В минувшем сезоне питерцы дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, но они всё равно сыграют в Евролиге, получив «уайлд-кард» от организаторов.