Бывший центровой «Зенита» продолжит карьеру в Китае
Бывший центровой «Зенита» Джален Рейнольдс продолжит карьеру в китайском клубе «Чжэцзян», сообщает Sportando. По данным источника, американский игрок уже подписал контракт с китайским клубом.
Рейнолдс выступал за «Зенит» на протяжении одного сезона. В Еврокубке центровой в 16 матчах набирал по 13,8 очка и 8,1 подбора в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету американца 29 игр, средняя статистика в которых – 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи.
«Зенит» по слухам решил расстаться с игроком из-за непредсказуемого поведения баскетболиста и проблем вне площадки.
В минувшем сезоне питерцы дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, но они всё равно сыграют в Евролиге, получив «уайлд-кард» от организаторов.
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