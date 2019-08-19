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Игроки Евролиги — Блатту: никогда не сдавайся и оставайся позитивным

Игроки Евролиги — Блатту: никогда не сдавайся и оставайся позитивным
Баскетбол / Евролига 0

Профосюз игроков Евролиги опубликовал обращение к главному тренеру «Олимпиакоса» и бывшему наставнику сборной России по баскетболу Дэвиду Блатту. У 60-летнего специалиста был диагностирован рассеянный склероз.

«Никогда не сдавайся и оставайся позитивным!», — гласит сообщение профсоюза игроков Евролиги в «твиттере».

Посмотреть сообщение можно в «твиттере» профсоюза игроков Евролиги.

Напомним, сегодня, 19 августа, Дэвид Блатт опубликовал на официальном сайте «Олимпиакоса» открытое письмо, в котором объявил о своей болезни и пообещал продолжать свою работу.

Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграв с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевав бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.

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