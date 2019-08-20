В Москве пройдут занятия в академии Илоны Корстин
Прославленная баскетболистка сборной России, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объявила об открытии собственной баскетбольной академии.
Как сообщает Корстин на своей странице в «Инстаграме», в её академии с профессиональными тренерами будут заниматься мальчики и девочки от 6 до 17 лет. Набор занимающихся пройдёт с 23 по 25 августа включительно.
В академии также будут проходить мастер-классы для детей и родителей, которые лично проведёт Илона Корстин.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Корстин.
- 20 августа 2019
-
13:28
-
12:20
-
11:17
-
10:48
-
10:33
-
09:20
-
00:41
- 19 августа 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:47
-
20:33
-
19:35
-
18:20
-
16:51
-
15:51
-
14:55
-
13:56
-
12:55
-
12:02
-
10:36
-
10:03
-
00:00
- 18 августа 2019
-
21:00
-
19:21
-
18:51
-
17:29
-
16:45
-
15:36
-
14:42
-
13:53
-
12:08
-
11:22
-
10:52
-
09:42
-
00:33
Партнерский контент