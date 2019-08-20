В Москве пройдут занятия в академии Илоны Корстин

Прославленная баскетболистка сборной России, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объявила об открытии собственной баскетбольной академии.

Как сообщает Корстин на своей странице в «Инстаграме», в её академии с профессиональными тренерами будут заниматься мальчики и девочки от 6 до 17 лет. Набор занимающихся пройдёт с 23 по 25 августа включительно.

В академии также будут проходить мастер-классы для детей и родителей, которые лично проведёт Илона Корстин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Корстин.