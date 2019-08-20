Президент «Автодора»: следим за Куком 3 года, рады, что удалось заполучить его

Президент баскетбольного клуба «Автодора» Владимир Родионов рассказал, что в команде следили за американским форвардом Элджином Куком три года, прежде чем подписать контракт.

«С приобретением Кука мы, считаю, более чем успешно завершили селекционную кампанию. Наш новичок талантлив, атлетичен, действует результативно, обладает невероятной агрессией на обеих сторонах площадки и даст нам необходимую энергию.

Элджин постоянно прогрессирует и здорово проявил себя на недавнем The Tournament в США, где на правах лидера довёл свою команду до финала. Признаюсь, мы следим за Куком уже третий год и рады, что наконец удалось заполучить его в состав», — приводит слова Родионова официальный сайт саратовского клуба.

Напомним, 26-летний игрок подписал с «Автодором» соглашение сроком на один сезон.