Нигерийские баскетболисты поедут на Кубок мира, несмотря на финансовые проблемы
Сборная Нигерии, несмотря на финансовые затруднения, примет участие в Кубке мира по баскетболу, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября, сообщает Eurohoops.
Нигерийские баскетболисты выступят в одной группе со сборной России и командами Аргентины и Южной Кореи.
Ранее игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Чимези Мету и бывший игрок НБА Экпе Удо, выступающий сейчас в Китае, выразили в социальных сетях обеспокоенность финансовым положением своей национальной сборной.
Однако, по данным источника, в настоящий момент все проблемы решены. И мужская команда Нигерии, за которую должны выступить Майкл Эрик, Джош Окоги, Аль-Фарук Амину, примет участие в соревнованиях.
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