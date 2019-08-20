Ховард, Ноа и Спейтс пройдут индивидуальные просмотры в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на этой неделе устроят индивидуальные просмотры для центровых Дуайта Ховарда, Жоакима Ноа и Марриза Спейтса, сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Лейкерс» планирует провести индивидуальные тренировки для оценки центровых Жоакима Ноа, Дуайта Ховарда и Марриза Спейтса на этой неделе в Лос-Анджелесе. Ещё один вариант — приглашение легионера Марцина Гортата. «Лейкерс» хочет оценить физическое состояние и индивидуальные качества потенциальных кандидатов", — написал журналист в «Твиттере».

«Лейкерс» ищут замену Демаркусу Казинсу, который получил разрыв крестообразной связки во время тренировки команды в Лас-Вегасе и может пропустить сезон-2019/20.



Минувший сезон Казинс провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и добрался с командой до финала плей-офф. В межсезонье он договорился о подписании однолетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на правах свободного агента.

