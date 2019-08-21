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Базаревич: Аргентина? Посмотрим, что им показывать, а что — нет

Базаревич: Аргентина? Посмотрим, что им показывать, а что — нет
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от Кубка мира, который стартует 31 августа в Китае. Специалист прокомментировал предстоящий матч со сборной Аргентины. Также россиянам на групповом этапе предстоит сыграть с Нигерией и Южной Кореей.

«Любая игра даёт нам пищу для размышлений, особенно с сильным соперником, каким была Литва. Мы увидели какие-то свои недочёты, попытались их скорректировать перед игрой с Финляндией. И, думаю, это неплохо работало. Хотя результат там мог быть иной, но те вещи, которые мы хотели поправить, у нас получались.

В связи с тем что состав у нас совершенно не такой, как мы рассчитывали, мы меняем акценты в игре, пытаемся играть по-другому. Учитывая, что у нас молодые разыгрывающие, мы пытаемся сместить акценты на других игроков. Будем разыгрывать изнутри, если это вам о чём-нибудь говорит. Увидим ещё два матча с сильным соперником. Хотя там Аргентина, посмотрим, как нам быть с этой игрой. Что им показывать, а что – нет», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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