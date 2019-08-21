Антонов: будем сражаться без Боломбоя, плакать точно не надо

Форвард сборной России Семён Антонов рассказал о подготовке национальной команды к Кубку мира. Сегодня стало известно, что участие в турнире не примет центровой Джоэл Боломбой, который не успел восстановиться после травмы.

«Бомбой? Будем сражаться без него, что нам остаётся. Плакать точно не надо. Надо ехать и играть на максимуме. Понятно, что потом можно будет говорить о проблемах с составом, но мы будем стараться выжать максимум из того состава, что у нас есть. У нас хороший сплав опыта и молодости. Спортивная злость и наглость молодых ребят должна нам помочь.

Мы едем в Китай без номинального центрового. Владимир Ивлев, Никита Балашов, Артём Забелин — большие молодцы, делают свою работу хорошо. Так случилось, от травм никто не застрахован. В других сборных тоже есть потери, в некоторых командах лидеры тоже не примут участие в Кубке мира», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.