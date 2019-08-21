Россия — на восьмом месте рейтинга ФИБА перед Кубком мира—2019

ФИБА представила рейтинг команд в преддверии Кубка мира—2019 с учётом товарищеских матчей и текущих составов сборных. Возглавила рейтинг сборная Сербии, на втором месте расположилась сборная США. Российская национальная команда заняла в списке восьмую позицию.



Рейтинг ФИБА перед Кубком мира—2019



1. Сербия

2. США

3. Испания

4. Франция

5. Греция

6. Литва

7. Аргентина

8. Россия

9. Австралия

10. Бразилия

11. Германия

12. Турция

13. Италия

14. Китай

15. Тунис

16. Польша

17. Канада

18. Нигерия

19. Чехия

20. Филиппины

21. Новая Зеландия

22. Япония

23. Черногория

24. Иран

25. Сенегал

26. Пуэрто-Рико

27. Доминиканская Республика

28. Ангола

29. Южная Корея

30. Иордания

31. Венесуэла

32. Кот-д’Ивуар.