Сборная Испании объявила состав на Кубок мира
Руководство сборной Испании объявило состав национальной команды на предстоящее мировое первенство в Китае, сообщает Sportando. Напомним, на групповом этапе сборной Испании будут противостоять команды Пуэрто-Рико, Туниса и Ирана.
Состав сборной Испании на Кубок мира—2019 в Китае
Хоаким Колом, Руди Фернандес, Пау Рибас, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Вилли Эрнангомес, Пьерре Ориола, Хавьер Рабаседа, Серхио Юль, Хавьер Бейран, Хуанчо Эрнангомес.
Кубок мира—2019 по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Всего в чемпионате примут участие 32 сборные команды.
Сборная России попала по итогам жеребьёвки в группу В, в которой им будут противостоять национальные команды Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.
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