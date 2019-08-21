Сборная Испании объявила состав на Кубок мира

Руководство сборной Испании объявило состав национальной команды на предстоящее мировое первенство в Китае, сообщает Sportando. Напомним, на групповом этапе сборной Испании будут противостоять команды Пуэрто-Рико, Туниса и Ирана.



Состав сборной Испании на Кубок мира—2019 в Китае



Хоаким Колом, Руди Фернандес, Пау Рибас, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Вилли Эрнангомес, Пьерре Ориола, Хавьер Рабаседа, Серхио Юль, Хавьер Бейран, Хуанчо Эрнангомес.



Кубок мира—2019 по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Всего в чемпионате примут участие 32 сборные команды.

Сборная России попала по итогам жеребьёвки в группу В, в которой им будут противостоять национальные команды Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.