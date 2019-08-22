Томпсон: может, после завершения карьеры я уйду в киберспорт

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что он может после завершения карьеры стать киберспортсменом. По словам Томпсона, он любит играть в компьютерные игры.



«Я люблю компьютерные игры, получаю огромное удовольствие от этого. Обычно я много играю, особенно во времена учебы в школе и университете. Родители пытались ограничить моё время у экрана. Но, учитывая то, как развился киберспорт, сейчас игры — хорошая инвестиция. Кто знает, может после завершения карьеры я уйду в киберспорт.



Я не хочу высказать неуважение к профессионалам и не хочу говорить, что это легко. Я не готов назвать себя профессионалом, но я думаю, что я полупрофессионал», — приводит слова Клэя Томпсона Reddit.