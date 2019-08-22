Йеребко: удивило увольнение Кокошкова из «Финикса»

Новичок подмосковных «Химок» Юнас Йеребко признался, что был удивлён увольнением Игора Кокошкова с поста главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз».



«Да, сильно удивило увольнение Кокошкова из «Финикса». У него не было кадров, чтобы показать более высокие результаты. Он взял под попечительство команду, которая фактически была разрушена. Руководство знало, что всё будет складываться по такому сценарию, и, возможно, они хотели найти крайнего — не повезло Игору. Но, честно, это было что-то из серии «миссия невыполнима», — приводят слова Юнаса Йеребко «Известия».



Во главе «Финикс Санз» Кокошков одержал 19 побед при 63 поражениях и был уволен после завершения регулярного чемпионата.