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Американский баскетболист разместил на кроссовках стикер о пожарах в Бразилии

Американский баскетболист разместил на кроссовках стикер о пожарах в Бразилии
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Форвард сборной США Кайл Кузма напомнил о пожарах в бразильских лесах, он сыграл в кроссовках с надписью «Амазония» в товарищеском матче с Австралией.

Фото доступно на странице NBA KICKS в «Твиттере».

В лесах Амазонии в Бразилии с начала года зафиксировано рекордное количество природных пожаров.

Сборная США победила сборную Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча, проходившая в Мельбурне, закончилась победой гостей со счётом 102:86. Ключевой стала третья четверть, которую американцы выиграли со счётом 32:16.

Матч проходил в присутствии 51 218 зрителей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.

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