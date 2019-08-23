Американский баскетболист разместил на кроссовках стикер о пожарах в Бразилии

Форвард сборной США Кайл Кузма напомнил о пожарах в бразильских лесах, он сыграл в кроссовках с надписью «Амазония» в товарищеском матче с Австралией.

Фото доступно на странице NBA KICKS в «Твиттере».

В лесах Амазонии в Бразилии с начала года зафиксировано рекордное количество природных пожаров.

Сборная США победила сборную Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча, проходившая в Мельбурне, закончилась победой гостей со счётом 102:86. Ключевой стала третья четверть, которую американцы выиграли со счётом 32:16.



Матч проходил в присутствии 51 218 зрителей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.