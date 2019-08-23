Воронцевич: не собираемся опускать руки и будем биться за свой флаг до конца

Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о подготовке национальной команды к Кубку мира. Ранее стало известно, что участия в турнире не примет центровой Джоэл Боломбой, который не успел восстановиться после травмы.

«В Китае будем играть, как говорится, за себя и за того парня. Всем нашим травмированным ребятам я желаю побыстрее восстановиться. А те, кто остался в сборной, физически и морально готовы к выступлению на чемпионате мира. Духом они точно не слабее наших заслуженных мастеров. У нас не слабая сборная. Главное, чтобы не было ещё травм.

Мы будем играть в более тактический, более защитный баскетбол. Каждому игроку, выходящему на паркет, надо быть готовым взять инициативу на себя. Я настроен оптимистично. Понятно, что сейчас у сборной появится много критиков, которые будут говорить, зачем вообще ехать на чемпионат мира таким составом. Но мы не собираемся опускать руки и будем биться за свой флаг до конца», — приводят слова Воронцевича «Известия».