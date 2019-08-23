Источник: экс-форвард «Химок» Грин перейдёт в «Енисей»
«Енисей» подпишет контракт с 28-летним форвардом Гарлоном Грином, сообщает Sportando.
В минувшем сезоне Грин выступал за «Химки» и «Хапоэль» из Тель-Авива. За «Химки» американец провёл 15 матчей, его средние показатели составили 5,2 очка, 0,6 передачи и 1,7 подбора.
По данным источника, у Грина были предложения из Франции, также один из клубов НБА предлагал ему частично гарантированный контракт. Но в итоге американский игрок предпочёл вариант с красноярским клубом.
Гарлон Грин — младший брат игрока «Хьюстон Рокетс» Джеральда Грина.
В прошлом сезоне в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Енисей» занял девятое место и остановился в шаге от места в плей-офф турнира.
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